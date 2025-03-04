داو جونز يخسر 650 نقطة مع إعلان ترامب فرض رسوم على كندا والمكسيك والصين

تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية بشدة في ختام تعاملات اليوم الاثنين بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بدء تطبيق التعريفات الجمركية على واردات بلاده من كندا والمكسيك بنسبة 25% اعتبارا من الغد.

وانخفض مؤشر إس أند بي 500 الأوسع نطاقا للأسهم الأمريكية بنسبة 8ر1% بعد إعلان الرئيس ترامب أنه لم تعد هناك فرصة للتفاوض من أجل تقليل الرسوم المقرر تطبيقها غدا على منتجات كندا والمكسيك. وبدد إعلان ترامب آمال البورصة الأمريكية في أن يكون الرئيس يستخدم التهديد بفرض الرسوم كورقة للتفاوض والحصول على تنازلات من الدولتين، خاصة بعد أن تراجع عن تطبيقها وقرر تأجيلها في اللحظة الأخيرة أواخر الشهر الماضي.

وتراجع مؤشر داو جونز الصناعي القياسي للأسهم الأمريكية بمقدار 650 نقطة أي بنسبة 5ر1% في حين تراجع مؤشر ناسداك المجمع بنسبة 6ر2% في ختام التعاملات.

شهدت سوق الأسهم الأمريكية أسبوعين صعبين، حيث بدأت بعد أن سجل مؤشر ستاندرد آند بورز 500 رقماً قياسياً في أعقاب سلسلة من تقارير الأرباح التي فاقت التوقعات للشركات الأمريكية الكبرى. ثم هبطت السوق بشكل حاد بعد صدور بيانات الاقتصاد الأمريكي الأضعف من التوقعات، بما في ذلك بيانات أظهرت تزايد تشاؤم المستهلكين الأمريكيين بشأن التضخم، بسبب تهديد فرض التعريفات الجمركية الجديدة.

في الوقت نفسه أظهر تقرير اقتصادي نشر اليوم الاثنين نمو نشاط قطاع التصنيع في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي بأقل من التوقعات. وبحسب معهد إدارة الإمدادات الأمريكي تراجع مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع خلال الشهر الماضي إلى 3ر50 نقطة مقابل 9ر50 نقطة خلال يناير/كانون الثاني، حيث تشير قراءة المؤشر أكثر من 50 نقطة إلى نمو النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تشير قراءة أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط ورغم أن النشاط الإجمالي لقطاع التصنيع مازال ينمو، فإنه لا ينمو بالقدر الذي توقعه خبراء الاقتصاد. وربما يكون الأمر الأشد إحباطا هو أن الشركات المصنعة تشهد انكماشا في الطلبات الجديدة. وفي الوقت نفسه، ارتفعت الأسعار وسط مناقشات حول من سيتحمل رسوم ترامب الجمركية.

وفي ختام تعاملات اليوم تراجع سهم إن فيديا لأشباه الموصلات بنسبة 4ر9% في حين تراجع سهم تسلا للسيارات الكهربائية بنسبة 3ر4% بعد ارتفاعه بنسبة 3ر2% في تعاملات الظهيرة. وتراجع سهم سلسلة متاجر البقالة كروجر بنسبة 9ر2% بعد إعلان استقالة رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي رودني ماكمولين في أعقاب تحقيق داخلي في سلوكه الشخصي.