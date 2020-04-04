 نيمار يتبرع بمليون دولار للمتضررين من أزمة كورونا - بوابة الشروق
السبت 4 أبريل 2020 3:30 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟
النتـائـج تصويت

نيمار يتبرع بمليون دولار للمتضررين من أزمة كورونا

د ب أ
نشر فى : السبت 4 أبريل 2020 - 3:21 ص | آخر تحديث : السبت 4 أبريل 2020 - 3:21 ص

تبرع نجم كرة القدم البرازيلي الدولي نيمار دا سيلفا مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي بمبلغ 940 ألف يورو (نحو مليون دولار) لصالح المتضررين من أزمة تفشي جائحة كورونا ، حسبما أفادت تقارير تلفزيونية في البرازيل.

وأوضحت شبكة "إس بي تي" التلفزيونية بالبرازيل أن نيمار تبرع بجزء من هذا المبلغ لصالح صندوق الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) .

سيذهب جزء آخر من هذا المبلغ لصالح صندوق التكافل الذي دشنه عدد من الفنانين والذي يديره مقدم البرامج التلفزيونية البرازيلي لوتشيانو هاك صديق نيمار.

وكان هاك أعلن مؤخرا عبر وسائل التواصل الاجتماعي عبر الانترنت أنه يسعى لجمع التبرعات للمناطق الفقيرة في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك