نيمار يتبرع بمليون دولار للمتضررين من أزمة كورونا

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تبرع نجم كرة القدم البرازيلي الدولي نيمار دا سيلفا مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي بمبلغ 940 ألف يورو (نحو مليون دولار) لصالح المتضررين من أزمة تفشي جائحة كورونا ، حسبما أفادت تقارير تلفزيونية في البرازيل.

وأوضحت شبكة "إس بي تي" التلفزيونية بالبرازيل أن نيمار تبرع بجزء من هذا المبلغ لصالح صندوق الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) .

سيذهب جزء آخر من هذا المبلغ لصالح صندوق التكافل الذي دشنه عدد من الفنانين والذي يديره مقدم البرامج التلفزيونية البرازيلي لوتشيانو هاك صديق نيمار.

وكان هاك أعلن مؤخرا عبر وسائل التواصل الاجتماعي عبر الانترنت أنه يسعى لجمع التبرعات للمناطق الفقيرة في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية.