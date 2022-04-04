شكّك إعلام روسي رسمي، في مقاطع فيديو نشرتها السلطات الأوكرانية من مدينة بوتشا، حيث تظهر جثث القتلى على الطريق.

وقالت قناة «روسيا اليوم» - التي تذكر أن موقعها يتعرض لهجوم كبير - متحدثة عن اللقطات التي عرضها الأوكرانيون: «لاحظ المتابعون أن الجثث تحرك أذرعها وتنزع أطرافها حتى لا تقع تحت عجلات السيارة العسكرية. أيضا، في مرآة الرؤية الخلفية لسيارة المشغل، يمكنك أن ترى كيف ينهض أحد الموتى بمجرد مرور السيارة».

في الوقت نفسه، نقلت عن وزارة الدفاع الروسية قولها: «كل الصور والفيديوهات المنشورة من قبل نظام كييف والتي يزعم أنها تدل على جرائم من قبل العسكريين الروس في مدينة بوتشا بمقاطعة كييف ليست سوى استفزاز جديد».

وأمس الأحد، أعلنت النائبة العامة الأوكرانية، إيرينا فينيستوفا، العثور على 410 جثث تعود لمدنيين، في مدينة بوتشا، بعد استعادة السيطرة عليها مؤخرا من قبل الجيش الأوكراني.