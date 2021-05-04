شن حي الدقي برئاسة اللواء أحمد عبد الفتاح، حملة على الإشغالات بالشوارع، ومتابعة الالتزام بإجراءات التصدي لفيروس كورونا، لاحظ رئيس حي الدقي وقوف سيارة فارهة في الانتظار الممنوع وأتلفت الرصيف، ليتم كلبشة السيارة التي اتضح أنها للفنان محمد رمضان.

وتواصل الفنان مع رئيس الحي لفك الكلابشات، لكنه رفض إلا بعد دفع الغرامة المقررة، رغم وساطة بعض أصدقاء رمضان.

وبالفعل دفع محمد رمضان الغرامة المقررة للوقوف بالممنوع أعلى الرصيف وذلك بعد إطلاع اللواء أحمد عبد الفتاح رئيس حي الدقي على رخص السيارة والتي أكدت أن السيارة بالفعل مملوكة لمحمد رمضان.