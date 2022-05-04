خط أنابيب «يامال-أوروبا» الروسي يستأنف شحنات الغاز الطبيعي من ألمانيا إلى بولندا

استأنف خط أنابيب "يامال-أوروبا" شحنات الغاز الطبيعي من ألمانيا إلى بولندا ، بعد توقف دام بضع ساعات.

وأظهرت البيانات، أنه من المتوقع أن تبقى تدفقات الغاز الروسي إلى أوروبا عبر أوكرانيا وخط أنابيب "نورد ستريم" ثابتة، اليوم الأربعاء حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم.

وضخ خط "أنابيب-يامال" 2ر4 جيجاوات في الساعة، من الغاز من ألمانيا من الساعة السابعة صباحا حتى الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي، مع تحديد طلبات شحنات اليوم من الإمداد بـ2ر9 جيجاوات في الساعة، حسب بيانات من شركة "جاسكيد" الاستثمارية الأمريكية.

وحدث نفس الشيء أمس الأول الاثنين، حيث توقفت تدفقات الغاز الطبيعي من ألمانيا إلى بولندا، ليلة الأحد/الاثنين وتم استئنافها لاحقا.

ومن المتوقع أن تبلغ إمدادات الغاز إلى ألمانيا عبر "نورد ستريم" وهو أكبر خط أنابيب روسي، 73 جيجاوات في الساعة، اعتمادا على الطلبيات، حسب بيانات "نورد ستريم".