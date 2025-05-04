4 شهداء ومصابون جراء قصف الاحتلال أنحاء متفرقة في قطاع غزة

استشهد 4 فلسطينيين، بينهم سيدة، صباح اليوم الأحد، في قصف الاحتلال الإسرائيلي أنحاء متفرقة في قطاع غزة.

وأفاد مراسلو «وفا»، نقلا عن مصادر طبية، باستشهاد مواطنين أحدهما سيدة وإصابة آخرين، في قصف الاحتلال منزلا يعود لعائلة أبو هويشل في مخيم النصيرات.

وأضافت المصادر ذاتها، أن مواطنين استشهدا، متأثرين بإصابتيهما إثر قصف الاحتلال خان يونس، وبيت حانون.

ومنذ السابع من أكتوبر 2023، بدأت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانا على قطاع غزة، أسفر عن استشهاد 52,495 مواطنا، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 118,366 آخرين، في حصيلة غير نهائية، حيث لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.