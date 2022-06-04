تركيا: تحييد 6 إرهابيين من حزب العمال الكردستاني شمالي العراق

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أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم السبت، تحييد 6 عناصر من تنظيم حزب العمال الكردستاني "بي كيه كيه " الإرهابي شمالي العراق.

وقالت الوزارة في بيان "القوات المسلحة التركية حيدت 6 إرهابيين من بي كيه كيه بعد رصدهم في منطقة عملية المخلب ـ القفل شمالي العراق"،حسبما ذكرت وكالة الأناضول التركية للأنباء.

وفي 18 أبريل الماضي، أطلقت تركيا عملية "المخلب - القفل" ضد معاقل تنظيم "بي كيه كيه" الإرهابي في مناطق متينا وزاب وأفشين ـ باسيان شمالي العراق.

وبحسب الأناضول ، تأتي العملية ردا على هجمات حزب "بي كيه كيه" ضد أهداف تركية.

وفقا للبيانات التركية، قتل "بي كيه كيه"حوالي 40 ألف شخص من المدنيين والعسكريين ، خلال أنشطته الانفصالية المستمرة منذ قرابة أربعين عاما.