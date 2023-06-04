القوات الجوية الأوكرانية: روسيا تشن هجمات صاروخية جديدة على قاعدة جوية بوسط أوكرانيا

أعلن المتحدث باسم القوات الجوية الأوكرانية يوري إجنات، اليوم الأحد، أن القوات الروسية أطلقت ستة صواريخ من طراز كروز على قاعدة جوية في وسط أوكرانيا، أصاب صاروخان منها مطارا، في حين أسقطت الدفاعات الجوية الأوكرانية أربعة أخري.

وقال إجنات "من بين ستة صواريخ كروز، أسقطت الدفاعات الجوية أربعة صواريخ، وأصاب اثنان للأسف مطارا بالقرب من كروبيفنيتسكي"، دون أن يقدم تفاصيل عن أي الأضرار الناجمة عن إطلاق الصواريخ.

وأضاف إجنات، أن القوات الروسية أطلقت أيضا خمس طائرات مسيرة، تم اعتراض ثلاث منها.

وشهدت أوكرانيا، في الحرب التي شنتها موسكو منذ أكثر من 15 شهرا، هجمات متكررة خلال الأسابيع الأخيرة، حيث كانت العاصمة الأوكرانية كييف هي الهدف الرئيسي.

وقالت القوات الروسية التي تحتل شبه جزيرة القرم إنها تعرضت لهجوم بطائرات مسيرة، والتي تم اعتراضها كلها.

وأضافت المتحدثة باسم القيادة العسكرية الجنوبية الأوكرانية، ناتاليا هومينيوك "يجب أن تشعر شبه جزيرة القرم بأنها تنتمي إلى أوكرانيا"