تقارير: بايدن سيوقع أمرا تنفيذيا للحد من دخول طالبي اللجوء على الحدود مع المكسيك

يعتزم الرئيس الأمريكي جو بايدن الكشف عن أمر تنفيذي لتكثيف الإجراءات والحد من دخول طالبي اللجوء عبر حدود البلاد مع المكسيك، وفقا لما ذكرته تقارير إعلامية يوم الاثنين.

وينص الأمر التنفيذي للرئيس على إغلاق الحدود أمام طالبي اللجوء بمجرد تسجيل أكثر من 2500 عملية عبور غير قانونية يوميا، حسبما ذكرت وسائل إعلام أمريكية نقلا عن مصادر لم يتم الكشف عنها.

وبمجرد أن ينخفض العدد إلى أقل من 1500 عملية عبور مرة أخرى، يمكن إعادة فتح الحدود.

وقالت التقارير إنه من المتوقع أن يقدم بايدن الخطة اليوم الثلاثاء ويوقع أمرا تنفيذيا بهذا الشأن.

وبما أن عدد عمليات عبور الحدود غير القانونية اليومية من المكسيك يتجاوز حاليا 2500 ، فقد يتم إغلاق الحدود مباشرة بعد توقيع الرئيس على الأمر ، وفقا للتقارير.

وقالت شبكة (سي.إن.إن) إن صياغة المرسوم، بما في ذلك الحد اليومي لعمليات العبور التي تؤدي إلى إغلاق الحدود، قد تكون عرضة للتغيير قبل نشره اليوم الثلاثاء.

ووفقا للخطط الحالية، لا يزال بإمكان المهاجرين طلب موعد لتقديم طلب اللجوء الخاص بهم.

وسيتم إعفاء القصر غير المصحوبين بذويهم من القواعد الجديدة ، وفقا لشبكة (سي إن إن).

ومن خلال هذا الإجراء التنفيذي المثير للجدل، والذي من المحتمل أن يواجه رد فعل قوي من دعاة الهجرة، يُنظر إلى بايدن على أنه يحاول توجيه رسالة في الحملة الرئاسية الجارية. والهجرة هي واحدة من القضايا الرئيسية للمرشح الجمهوري دونالد ترامب. ومن المرجح أن يواجه الاثنان بعضهما البعض في انتخابات نوفمبر.

وفي الفترة التي سبقت التصويت، اتهم الجمهوريون بزعامة ترامب بايدن، وهو ديمقراطي، بفقدان السيطرة على الحدود الجنوبية للبلاد في ضوء ارتفاع أعداد الوافدين.

يشار إلى أن المكسيك تُعتبر بلد عبور على الطريق الذي يسلكه العديد من سكان أمريكا اللاتينية الهاربين من العنف والفقر والفوضى السياسية في بلادهم في محاولة للوصول إلى الولايات المتحدة.