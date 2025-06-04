 جيش الاحتلال يعلن اعتراض صاروخ من اليمن.. وملايين الإسرائيليين إلى الملاجئ - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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جيش الاحتلال يعلن اعتراض صاروخ من اليمن.. وملايين الإسرائيليين إلى الملاجئ

وكالات
نشر في: الأربعاء 4 يونيو 2025 - 11:27 ص | آخر تحديث: الأربعاء 4 يونيو 2025 - 11:27 ص

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، اعتراضه صاروخا أُطلق من اليمن، فيما ركض ملايين الإسرائيليين إلى الملاجئ خوفا من القصف.

وقال جيش الاحتلال، في بيان، إنه رصد واعترض صاروخا أُطلق من اليمن، بعد تفعيل أنظمة الدفاع الجوي، بحسب وكالة سما الفلسطينية.

و‏أضاف أنه تم تفعيل الإنذارات في مناطق عدة من إسرائيل، بعد إطلاق الصاروخ.
ووفق إذاعة الجيش، جرى تفعيل أجهزة الإنذار في أنحاء واسعة من البلاد، أهمها في غوش دان والقدس (وسط) ونوف هجليل (شمال).

وبالتحديد، دوت صفارات الإنذار في أكثر من 139 موقعا في إسرائيل، حسب الجبهة الداخلية التابعة للجيش.

فيما أفادت وزارة الحرب الإسرائيلية، عبر بيان، بأن ملايين الإسرائيليين ركضوا إلى الملاجئ، إثر انطلاق صفارات الإنذار.

وحتى الساعة 20:45 “ت.غ” لم تصدر إفادة من جماعة الحوثيين في اليمن بشأن شنها هجوما جديدا على إسرائيل.

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