رئيس جامعة القاهرة: المسرح جزء أصيل من العملية التعليمية

نظمت الإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة القاهرة، تحت رعاية وحضور الدكتور محمد سامي عبدالصادق، رئيس الجامعة، حفل ختام مهرجان الجامعة للعروض المسرحية الطويلة للعام الجامعي 2025 - 2026، وتكريم الطلاب الفائزين بمشاركة 14 كلية، إلى جانب تكريم الفائزين بمهرجان "إبداع "4»، وذلك بقاعة الاحتفالات الكبرى بالجامعة.

حضر فعاليات الحفل الدكتور أحمد رجب، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، ولفيف من عمداء الكليات ووكلائها وأعضاء هيئة التدريس، وسماحة بنداري، مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، وجمع من طلاب الجامعة من مختلف الكليات.

وفي كلمته، هنأ الدكتور محمد سامي عبدالصادق الطلاب الفائزين في مهرجان الجامعة للعروض المسرحية الطويلة، مشيدا بالمستوى الفني المتميز للعروض المسرحية وما عكسته من مواهب وإبداعات طلابية واعدة، كما هنأ الفائزين بمهرجان "إبداع 14"، مؤكدا أن المسرح الجامعي يمثل جزءا أصيلا من العملية التعليمية، ويسهم في تنمية الشخصية المتكاملة للطلاب، وترسيخ قيم الوعي والانتماء والإبداع.

وأعلن رئيس الجامعة تخصيص جوائز مالية للفرق الفائزة بالمراكز الثلاثة الأولى بالمهرجان، بحيث يحصل الفريق الفائز بالمركز الأول على 20 ألف جنيه، والفريق الفائز بالمركز الثاني على 15 ألف جنيه، والفريق الفائز بالمركز الثالث على 10 آلاف جنيه، مع التوجيه بزيادة قيمة الجوائز خلال الدورات المقبلة دعما للمواهب الطلابية وتحفيزا للإبداع.

كما أعلن الدكتور محمد سامي عبدالصادق إطلاق "مهرجان القاعة" بالتوازي مع مهرجان العروض المسرحية الطويلة، ليصبح منصة جديدة تتيح للطلاب التعبير عن أفكارهم ورؤاهم الفنية من خلال أعمال إبداعية متنوعة، بما يعزز دور الجامعة في اكتشاف المواهب الشابة ورعايتها.

ووجه رئيس الجامعة الشكر إلى لجنة تحكيم المهرجان والإدارة العامة لرعاية الشباب لما بذلوه من جهود أسهمت في نجاح المهرجان وخروجه بصورة مشرفة.

ومن جانبه، أعرب الدكتور أحمد رجب، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، عن تقديره للمستوى المتميز للعروض المسرحية المشاركة، مشيرا إلى أنها عكست ما يتمتع به طلاب جامعة القاهرة من قدرات إبداعية ومواهب فنية واعدة.

وأكد حرص إدارة الجامعة برئاسة الدكتور محمد سامي عبدالصادق على دعم الأنشطة الطلابية بوجه عام، والنشاط المسرحي على وجه الخصوص، باعتباره أحد أهم أدوات بناء الشخصية المتوازنة القادرة على الإبداع والتفكير النقدي والتعبير المسئول.

وأعلنت لجنة تحكيم مهرجان العروض المسرحية الطويلة، برئاسة المخرج المسرحي ناصر عبدالمنعم، وعضوية الدكتورة سارة شكري والدكتورة رانيا يحيى، فوز كلية الحقوق بالمركز الأول وجائزة أفضل عرض مسرحي عن عرض "الست"، وحصول كلية العلوم على المركز الثاني عن عرض "البوسطجي"، فيما جاءت كلية الهندسة في المركز الثالث عن عرض "كأن لم يكن".

وتولي جامعة القاهرة اهتماما كبيرا بالنشاط المسرحي باعتباره أحد أهم روافد التنوير الثقافي والفكري، ودعامة أساسية لاكتشاف المواهب الشابة وتنمية قدراتها الإبداعية.

وفي هذا الإطار، أنشأت الجامعة مسرحا جديدا بالمدينة الجامعية، بهدف توفير مساحة متكاملة لاحتضان المواهب الطلابية وإتاحة الفرصة لها للتعبير عن نفسها وتقديم إبداعاتها بصورة تليق بمكانة جامعة القاهرة ودورها الثقافي الرائد.