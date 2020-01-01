حفل فنى لفرقة «أوبرا الإسكندرية» الجمعة المقبلة

تستأنف دار الأوبرا، برئاسة الدكتور مجدى صابر، نشاطها الفنى على مسرح سيد درويش بالإسكندرية، الجمعة المقبل، بحفل لفرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقي والغناء العربي بقيادة المايسترو إيهاب عبدالحميد، وذلك وفقا لخطة وزارة الثقافة لاستئناف الحراك الإبداعى وسط إجراءات وقائية و احترازية.

يتضمن برنامج الحفل باقة مختارة من أجمل أعمال الموسيقى العربية منها (يا إسكندراني، ٣سلامات، زي الهوا، من بحري وبنحبوه، وحشتوني، العيون السود، إسكندرية تاني، أي والله، يا حبايبى يا غايبين، شط إسكندرية، إن راح منك يا عين، عيناك ليال صيفية، وعمار يا إسكندرية).

يشارك فى الحفل نجوم الفرقة ياسر سعيد، وشروق، ومحمد الخولي، وندى غالب، وصوليست القانون الفنانة عفاف شكري.

تجدر الإشارة إلى أن فرقة أوبرا الإسكندرية تأسست فى الموسم الفنى لعام ٢٠٠٤، وشاركت الفرقة فى العديد من الحفلات الفنية الناجحة بالمهرجانات الدولية والمحلية ولاقت إعجاب الجمهور والنقاد.