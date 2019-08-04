رفع كثافة الفصول إلى 55 طفلا بالمدارس التجريبية بمطروح

وافق اللواء مجدي الغرابلي، محافظ مطروح، اليوم الأحد، على قبول جميع الأطفال الذين تعدت أعمارهم الـ5 سنوات، المتقدمين للالتحاق برياض الأطفال بالروضات التجريبية للعام الدراسي 2019- 2020.

ووافق محافظ مطروح على عدد من الإجراءات، التي من شأنها استيعاب باقي الأطفال وفقا للخطة الاستيعابية لمرحلة رياض الأطفال، منها الموافقة على رفع كثافة الفصل الواحد لتصل إلى 55 طفلا وبمدارس اللغة العربية إلى 60 طفلا.

كما وافق المحافظ على فتح قاعات لرياض الأطفال ملحقة بمدرسة (عمر دارة) بعلم الروم مرسى مطروح، لحين الانتهاء من بناء مدرسة ابن سينا التجريبية، وفتح فصل مؤقت بالمدارس الخاصة التى بها زيادة عالية بالانتظار، والتي بها قوائم انتظار وفقا للضوابط والتعليمات المنظمة لهذا الشأن، بحيث لا يؤثر على حق الطالب وتنفيذا للقرارات الوزارية ذات الصلة.

وأوضح الدكتور سمير النيلي، وكيل وزارة التربية التعليم بمطروح، أن هذا العام شهد إقبالا كثيفا لأولياء الأمور لإلحاق أبنائهم بتعليم رياض أطفال، حيث تقدم 1320 طفلا للالتحاق بمرحلة رياض الأطفال بالمدارس الرسمية المتميزة للغات، منهم 687 طفلا فوق الخمس سنوات، مما لا يحق لهم الالتحاق العام القادم لوصولهم سن الإلزام، وتم استيعاب 180 طفلا فقط وتبقى 507 أطفال فوق الخمس سنوات.