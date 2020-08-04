الذهب يرتفع 9 جنيهات وعيار 21 يسجل 881 جنيها

ارتفعت أسعار الذهب بنحو 9 جنيهات فى بداية تعاملات اليوم، ليصل الجرام عيار 21 إلى نحو 881 جنيها مقارنة بـ 872 جنيها يوم الخميس الماضى آخر ايام العمل قبل إجازة عيد الأضحى المبارك، نتيجة لارتفاع أسعار المعدن الأصفر فى البورصات العالمية، وفقا لإيهاب واصف، نائب رئيس شعبة المشغولات الذهبية بغرفة القاهرة التجارية.

وبحسب واصف، زاد الجرام عيار 18 ليصل إلى 756 جنيها مقارنة بـ747 جنيها، كما سجل الجرام عيار 24 نحو 1006 جنيهات مقارنة بـ997 جنيها ، كما صعد الجنيه الذهب بنحو 72 جنيها ليصل إلي 7048 جنيها مقارنة بـ 6976 جنيها.

وعالميا، استقر الذهب قرب مستويات قياسية مرتفعة مع استمرار المخاوف بشأن التداعيات الاقتصادية العالمية لزيادة حالات الإصابة بمرض كوفيد-19 وهو ما طغى على تأثير زيادة في الشهية للمخاطرة بفعل بيانات إيجابية للاقتصاد الأمريكي، وفقا لـ«رويترز».

واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1976.19 دولار للأوقية ، يفصله 8.47 دولار عن أعلى مستوياته على الإطلاق الذي بلغه في الجلسة السابقة، وصعدت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.4% إلى 1993.20 دولار.

وقال إدوارد ماير، المحلل لدى إي.دي اند اف مان كابيتال ماركتس، إن مشكلة فيروس كورونا ستلازمنا لبعض الوقت، كما أن الاقتصادات في أنحاء العالم ستكون هشة للغاية ولفترة ممتدة، مضيفا أن الاقتصادات ستحتاج للتحفيز والتيسير النقدي وخفض أسعار الفائدة لامتصاص الصدمات وكل ذلك سيفيد الذهب.

واتخذت البنوك المركزية في أنحاء العالم مجموعة من إجراءات التحفيز وخفضت أسعار الفائدة للتخفيف من الضرر الاقتصادي الناجم عن الجائحة مما دفع الذهب للصعود أكثر من 30% منذ بداية العام، حيث يُنظر للمعدن النفيس كأداة تحوط من التضخم ومخاوف تراجع قيمة العملة.

لكن شهية المستثمرين للأصول عالية المخاطر زادت بعد بيانات قوية لقطاعات الصناعات التحويلية في الولايات المتحدة ومكاسب لأسهم شركات التكنولوجيا مما حد من مكاسب الذهب.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة 0.4% إلى 24.34 دولار للأوقية، وارتفع البلاتين 0.5 % إلى 921.26 دولار للأوقية، وزاد البلاديوم 0.8 % إلى 2100.73 دولار للأوقية