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السعودية تعلن تسجيل 1342 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 4 أغسطس 2020 - 5:24 م | آخر تحديث: الثلاثاء 4 أغسطس 2020 - 5:24 م

أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الثلاثاء تسجيل (1342) إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة (281435) حالة، من بينها (34763) حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظم الحالات الصحية مطمئنة، منها (1983) حالة حرجة، كما تم تسجيل (1635) حالة تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين إلى (243688) حالة.

وأوضحت الوزارة - في بيان لها أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس" - أن الحالات المسجلة وعددها (1342) حالة منها 40% إناث، و60% ذكور، فيما بلغ عدد الوفيات (2984) حالة، بإضافة (35) حالة وفاة جديدة، لافتةً إلى أنه تم إجراء 54325 فحصا مخبريا جديدا.

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