جهاز ٦ أكتوبر يكثف متابعته لإزالة عدد من المخالفات والاستحواذات والإشغالات

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أكد المهندس عادل النجار رئيس جهاز تنمية 6 أكتوبر، مواصلة شن حملات إزالة المخالفات والتعديات بعدة مناطق لمنع المظاهر العشوائية بالمدينة ولردع المخالفين، بالتعاون مع الجهات الأمنية.

وأوضح رئيس الجهاز، أنه أثناء المرور الدوري لحملات إزالة المخالفات والتعديات والإشغالات بالمحور المركزي ومحور الكفراوي الحي الأول والثاني والثالث والرابع ومنطقة جنوب الأحياء والشماليات تم إزالة روف مخالف بالحى الأول.

وتابع: بأنه أيضا تم رصد وحدات مخالفة عقب قيام أصحابها بهدم الحوائط الخاصة بها وتركيب أبواب بغرض تغيير النشاط من بدروم إلى تجارى بالحى الثالث المجاورة السادسة قطعة رقم ١١٨٩، وإزالة فورية لمخالفة تقسيم البدروم إلى جزئين لتحويلهوإلى ورشة بالقطعة رقم(5) المستثمر الصغير بمنطقة جنوب الأحياء، فضلا عن إزالة مخالفة لغرف السطح عمارة ٩٥ مرحلة أولى بيت العائله جنوب الأحياء.

وأشار رئيس الجهاز، إلى أنه تم تنفيذ قرار إزالة لغرفة مخالفة بالردود بمنطقة العمرانية الثانية، ورفع الاشغالات والشيش من ممشى جمال عبدالناصر ومنطقة أبو الوفا الشماليات.