نائب وزير الصحة يتفقد مركز طبي سراي القبة التابع لمنطقة الزيتون الطبية بالقاهرة

• نائب وزير الصحة يوصي بإعادة تدريب فنيي المعمل.. وتوفير جهاز قياس سكر بغرفة طوارئ مركز طبي سراي القبة.. ومتابعة تسجيل الحالات وصرف العلاج اللازم ومتابعة تحويلها بين عيادات مركز طبي سراي القبة

تفقد الدكتور عمرو قنديل نائب وزير الصحة والسكان، اليوم السبت، مركز طبي سراي القبة، التابع لمنطقة الزيتون الطبية، بمحافظة القاهرة، للتأكد من جودة الخدمات الطبية، ومتابعة منظومة صرف الألبان، وتطعيمات الأطفال، ومراجعة أرصدة الأدوية والمستلزمات، وبيان معدلات الاستهلاك.

تأتي الجولة تنفيذا لتكليفات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، لنواب الوزير بالتواجد الميداني والمتابعة المستمرة للخدمات الطبية والوقائية، والاستماع لآراء ومقترحات المرضى من متلقي الخدمات الصحية، للتعرف على أي تحديات والعمل على حلها.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الدكتور عمرو قنديل نائب وزير الصحة، راجع انتظام الفرق الطبية، وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية ومدى رضاء المواطنين، وتفقد الصيدلية، وتأكد من توافر الأدوية، وانتظام صرفها للمترددين، مؤكدا ضرورة المتابعة المستمرة، وحل أي مشكلات في منظومة تسجيل وتحويل الحالات بين الأقسام والصيدلية، لتيسير صرف العلاج.

وتابع نائب الوزير، جولته بالمرور على معمل الأمراض المتوطنة، واطلع على السجلات، وأوصى بإعادة تدريب فنيي المعمل، وتفقد الطوارئ وتبين عدم وجود جهاز قياس سكر بغرفة الطوارئ، وحيث أكد على سرعة توفيره، كما تفقد عيادة الأسنان، واطمئن على توافر كافة المستلزمات.

وأوضح «عبدالغفار» أن نائب الوزير استكمل مروره بتفقد غرفة المبادرات، وقام بإجراء اتصال تليفوني بأحد المنتفعات بمبادرة الاعتلال الكلوي، وتأكد من تلقيها الخدمة بالمركز ومتابعتها، كما اتصل بأحد المنتفعين الذين تم تحويلهم إلى مستشفى الزيتون التخصصي، لعمل التحاليل اللازمة.

وقال «عبدالغفار» إن نائب الوزير لاحظ أثناء المرور وجود تكدس أمام غرفة مبادرة المقبلين على الزواج، وتم التنبيه بتوفير غرفة أخرى لمنع تكدس المواطنين أثناء تلقى الخدمة، مضيفا أن نائب الوزير تفقد غرفة متابعة الأطفال ومتابعة السيدات الحوامل وغرفة التطعيمات، ومنظومة صرف الألبان للأطفال.

وأشار المتحدث الرسمي، أن نائب الوزير، طالب مسئولي المركز بضرورة متابعة تسجيل الحالات وصرف العلاج اللازم ومتابعة تحويل الحالات بين العيادات، بالإضافة إلى متابعة المواطنين في الحالات، التي تستدعي المتابعة بعد تلقي الخدمة الصحية، مثل تحويل الحالات من المركز إلى المستشفى من خلال المبادرات.