تقرير: نتنياهو يقرر عدم السعي للتطبيع مع السعودية قبل الانتخابات الأمريكية

قرر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عدم السعي إلى تطبيع محتمل للعلاقات مع السعودية قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي ستُجرى في نوفمبر، وفقا لما ذكرته القناة 12 الإسرائيلية.

وأفادت القناة بأن نتنياهو اتخذ هذا القرار في الوقت الذي تشهد فيه الولايات المتحدة تطورات سياسية متسارعة، آخذا في الاعتبار أنه قد يكون من المفيد الانتظار لمعرفة ما إذا كان المرشح الجمهوري والرئيس السابق دونالد ترامب سيفوز في الانتخابات الرئاسية.

ونقلت صحيفة تايمز أوف إسرائيل عن تقرير القناة 12 القول إن القرار له تداعيات كبيرة، بما في ذلك على صفقة محتملة لإطلاق سراح الرهائن - ووقف لإطلاق النار في غزة، لأنه كان من شأن التطبيع المحتمل أن يشكل "شبكة أمان" لنتنياهو: فإذا انهار ائتلافه اليميني في خضم الخلافات حول اتفاق بشأن غزة، فإن التطبيع مع السعودية كان سيعطيه ورقة رابحة لتعزيز موقفه في الانتخابات، وفرصة لضمان بناء إرث تاريخي.

وجاء التقرير، الذي لم يتم الكشف عن مصدره، بعد أسبوع بالكاد من تصريح مسئول إسرائيلي للصحفيين في إفادة في واشنطن العاصمة، بأن التوصل لاتفاق لتطبيع العلاقات بين إسرائيل والسعودية مازال ممكنا قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي ستُجرى في نوفمبر، وأن نتنياهو ناقش هذه المسألة مع الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال اجتماعهما في البيت الأبيض.