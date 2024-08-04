وزيرا خارجية إيران والأردن يبحثان الأوضاع الإقليمية والدولية

استقبل القائم بأعمال وزير الخارجية الإيراني، علي باقري كني، اليوم الأحد، وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي الذي وصل إلى طهران.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن الصفدي وكني، بحثا أحدث التطورات في العلاقات الثنائية وكذلك القضايا الإقليمية والدولية بما فيها التطورات المتعلقة بالرد الإيراني على جريمة "الكيان الصهيوني في اغتيال الشهيد إسماعيل هنية"، رئيس المكتب السياسي لحماس خلال زيارة لطهران.

وهذه هي زيارة الصفدي الأولى إلى طهران. وقبل زيارته إلى طهران، ناقش الصفدي مع كني القضايا الإقليمية في اتصالين هاتفيين خلال الـ 48 ساعة الماضية.

كانت وسائل إعلام أردنية وإيرانية، قد ذكرت في وقت سابق من اليوم الأحد أن الصفدي توجه إلى طهران لإجراء محادثات وساطة في ضوء التهديد بضربة انتقامية إيرانية ضد إسرائيل.

وبعد اغتيال هنية في طهران يوم الأربعاء الماضي، هددت إيران إسرائيل بانتقام هائل.

وحذر قائد الحرس الثوري الإيراني أمس السبت من أن الجماعات المسلحة المتحالفة مع إيران في المنطقة ستشارك أيضا في الضربة الانتقامية.