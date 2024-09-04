مهرجان الإسكندرية المسرحي الدولي يطلق اسم الفنان أحمد السقا على دورته الـ14

أعلنت إدارة مهرجان الإسكندرية المسرحي الدولي (مسرح بلا إنتاج) برئاسة الفنان إبراهيم الفرن، عبر صفحتها الرسمية بفيسبوك، عن أن الدورة 14 من المهرجان والتي ستقام في الفترة من 20 إلى 26 من سبتمبر الجاري، سوف تحمل اسم الفنان أحمد السقا.

يقام المهرجان تحت رعاية وزير الثقافة المصرية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وبجهود تنظيمية من إدارة المهرجان، ورئيس المهرجان الفنان إبراهيم الفرن، ومدير المهرجان الفنان أحمد سمير، والرئيس الشرفي للمهرجان ومؤسسه المخرج الدكتور جمال ياقوت.

يذكر أن مهرجان الإسكندرية المسرحي (مسرح بلا إنتاج) تم تأسيسه في عام 2008، على يد الرئيس الشرفي للمهرجان دكتور جمال ياقوت، وهدف إلى تقديم تجربة مسرحية فريدة تركز على الإبداع دون قيود إنتاجية، مما يتيح للمبدعين تقديم أعمالهم الفنية بحرية تامة.

تحمل هذه الدورة من المهرجان اسم الفنان "أحمد السقا"، والتي بدأت مسيرته الفنية في المسرح، وتخرج من المعهد العالي للفنون المسرحية، قدم عدة مسرحيات، منها "خدلك قالب" و"قبل أن ينطلق" و"عفروتو" و"كده أوكيه" و"سيدتي الجميلة" ، وبرغم شهرته في السينما والتلفزيون، إلا أن بداياته المسرحية كانت حجر الأساس في بناء موهبته وتطوير أدائه التمثيلي.