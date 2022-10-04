الاتحاد الأوروبي يدرج جزر البهاما وإقليمين بريطانيين كملاذات ضريبية آمنة

قرر وزراء مالية الاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء، إضافة جزر البهاما وأنجويلا وجزر تركس وكايكوس إلى قائمة الاتحاد الأوروبي للملاذات الضريبية الآمنة.



وستنضم الولايات القضائية الثلاث إلى تسعة بلدان وأقاليم أخرى مدرجة حاليا على قائمة الدول التي تشجع "الممارسات الضريبية الفاسدة" وتقويض عائدات دول الاتحاد الأوروبي، وهي، ساموا الأمريكية، وفيجي وجوام وبالاو وبنما وساموا وترينيداد وتوباجو، وجزر فيرجن الأمريكية وفانواتو.



وقال وزير المالية التشيكي زبينيك ستانجورا ، الذي ترأس الاجتماع في لوكسمبورج حيث تم اتخاذ القرار، في بيان صحفي، :" فرض الضرائب العادلة على الشركات يفيدنا جميعا. هذا هو السبب في أن الاتحاد الأوروبي والشركاء الدوليين لهم مصلحة مشتركة في مكافحة تآكل القاعدة الضريبية وتحويل الأرباح ".



وقال زبينيك إنه واثق من أن الولايات القضائية الـ 12 ستتقوم بإجراء إصلاحات ليتم شطبها من القائمة.



وتم إدراج جزر تركس وكايكوس لأول مرة في القائمة. وكانت جزر البهاما مدرجة بالفعل على القائمة فيما مضى في عام 2018 وأنجويلا في عام 2020 ، حسبما جاء في بيان صحفي.



وتم وضع قائمة الاتحاد الأوروبي "للولايات القضائية غير المتعاونة للأغراض الضريبية" لأول مرة في عام 2017 وتمت مراجعتها كل ستة أشهر. والهدف من ذلك هو "تعزيز الحوكمة الضريبية الجيدة في جميع أنحاء العالم"، وفقا للبيان الصحفي.