دينا الرفاعي: الكرة النسائية بدأت عهدا جديدا في مصر

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وجهت دينا الرفاعي، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرفة على الكرة النسائية، رسالة دعم لجميع أندية الكرة النسائية المصرية بعد الظهور المشرف في الجولة الأولى للدوري الممتاز هذا الموسم والتي شهدت مواجهة بين الأهلي والزمالك للمرة الأولى.

وقالت دينا الرفاعي في تصريحات نقلها المركز الإعلامي لاتحاد الكرة، إن الكرة النسائية المصرية بدأت عهدا جديدا بتواجد مكثف للأندية الشعبية بجوار أندية الكرة النسائية العريقة.

كما وجهت الرفاعي الشكر كل من ساهم في بث مباراة الأهلي والزمالك وفتح الباب أمام الكرة النسائية للانتشار واصفة.