 دينا الرفاعي: الكرة النسائية بدأت عهدا جديدا في مصر - بوابة الشروق
الجمعة 4 أكتوبر 2024 9:05 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

دينا الرفاعي: الكرة النسائية بدأت عهدا جديدا في مصر

محمد جلال
نشر في: الجمعة 4 أكتوبر 2024 - 8:20 م | آخر تحديث: الجمعة 4 أكتوبر 2024 - 8:20 م

وجهت دينا الرفاعي، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرفة على الكرة النسائية، رسالة دعم لجميع أندية الكرة النسائية المصرية بعد الظهور المشرف في الجولة الأولى للدوري الممتاز هذا الموسم والتي شهدت مواجهة بين الأهلي والزمالك للمرة الأولى.

وقالت دينا الرفاعي في تصريحات نقلها المركز الإعلامي لاتحاد الكرة، إن الكرة النسائية المصرية بدأت عهدا جديدا بتواجد مكثف للأندية الشعبية بجوار أندية الكرة النسائية العريقة.

كما وجهت الرفاعي الشكر كل من ساهم في بث مباراة الأهلي والزمالك وفتح الباب أمام الكرة النسائية للانتشار واصفة.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك