 مدرب فرانكفورت: علينا مواصلة الصمود أمام بايرن ميونخ

اعتبر دينو توبمولر، مدرب آينتراخت فرانكفورت الألماني، أن ناديه استحق الفوز على مضيفه بشكتاش التركي، مضيفا أن لاعبيه قدموا أداءً جيدًا للغاية رغم صعوبة مهمتهم.

وحقق فرانكفورت فوزه الأول في الدوري الأوروبي، هذا الموسم، بتغلبه (3/1) على بشكتاش، أمس الخميس، بالجولة الثانية للمسابقة القارية.

وقال توبمولر، في تصريحات صحفية عقب المباراة: "مع هؤلاء المنافسين وهذا الجمهور، كانت هذه أصعب مهمة خلال الموسم الحالي حتى الآن".

وأضاف المدرب، حسبما نقل الموقع الإلكتروني الرسمي لناديه: "لقد أظهرنا أداءً ناضجًا للغاية.. كانت خطوة عملاقة إلى الأمام بالنسبة لنا، وكان لدينا حارس مرمى جيد بالفعل".

وأردف: "لقد سمحنا بتسديدتين أو ثلاث على المرمى أكثر من اللازم، لكننا أظهرنا أيضا القدرة على الصمود والمقاومة.. سنحتاج ذلك مرة أخرى الأحد المقبل".

وحقق فرانكفورت فوزه الخامس، في مبارياته الست الأخيرة بجميع البطولات، ليكتسب قوة دفع جيدة للغاية قبل مباراته المرتقبة مع ضيفه بايرن ميونخ، بعد غد الأحد، في قمة المرحلة السادسة من الدوري الألماني.

ويحتل فرانكفورت المركز الثاني في جدول ترتيب البوندسليجا، برصيد 12 نقطة من 5 لقاءات، متأخرا بفارق نقطة وحيدة خلف بايرن (المتصدر).