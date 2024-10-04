صديق تين هاج: لا يتأثر بأخبار إقالته من يونايتد ونصحته بالرحيل

كشف أحد الأصدقاء المقربين من الهولندي إريك تين هاج، مدرب مانشستر يونايتد، أنه نصحه بضرورة مغادرة النادي الإنجليزي في وقت سابق.

ويعيش اليونايتد فترة عصيبة تحت قيادة تين هاج، الذي أنهى الفريق معه الموسم الماضي في المركز الثامن بالدوري الإنجليزي، وهو الأسوأ في تاريخ الشياطين الحمر.

وبات تين هاج مهددا بالإقالة من منصبه، في ظل سوء نتائج الفريق منذ بداية الموسم الحالي على الأصعدة كافة.

من جانبه، قال ليون تين فورد، صديق تين هاج منذ سنوات طويلة، في تصريحات أبرزتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية: "لقد نصحته بمغادرة اليونايتد الصيف الماضي".

وأضاف: "لقد فاز بكأس الاتحاد، وكان بإمكانه الرحيل من الباب الأمامي".

واستطرد: "لقد عانى من إصابات عديدة العام الماضي، لكنه ظن أن بإمكانه تصحيح الأمور".

ورغم التكهنات حول مستقبل مدرب يونايتد، أكد صديقه أن تين هاج يتحلى بالهدوء إزاء ما يثار حوله، قبل أن يضيف: "لا أظن أن الوضع الحالي لا يؤثر عليه".