«إيقاد» تدعو إلى وقف فوري للصراع في إثيوبيا

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دعت منظمة الهيئة الحكومية للتنمية (إيقاد)، اليوم الخميس، جميع الأطراف في إثيوبيا إلى وقف النزاع والأعمال العدائية، وكذلك وقف إطلاق النار على الفور.

وحثت المنظمة الأطراف المتصارعة في إثيوبيا على "التحلي بضبط النفس والعمل على تهدئة التوترات وحل الخلافات بينهما من خلال حوار وطني شامل وإجراء مصالحة من أجل استقرار البلاد والمنطقة"، وفقا لوكالة رويترز.

كانت أديس أبابا قد أعلنت حالة الطوارئ مع احتدام المعارك في إقليم تيجراي وإعلان الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي عزمها الزحف نحو العاصمة.

ونصحت وزارة الخارجية الأمريكية -في بيان على موقعها الإلكتروني- مواطنيها بعدم السفر إلى إثيوبيا بسبب "النزاع المسلح والاضطرابات المدنية وانقطاع الاتصالات والجريمة، واحتمالية وقوع هجمات إرهابية".

ودعت السفارة الأمريكية فى أديس أبابا أيضاً المواطنين الأمريكيين فى إثيوبيا إلى الاستعداد لمغادرة البلاد وسط تصاعد الصراع بين القوات الحكومية ومقاتلى الجبهة الشعبية لتحرير تيجراى.

وجاء التحذير الأمريكي بعد ساعات من إعلان الحكومة الإثيوبية حالة الطوارئ في عموم البلاد، عقب إعلان الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي، أن قواتها قد تزحف نحو العاصمة أديس أبابا.

ودعت سلطات العاصمة أديس أبابا المواطنين إلى استخراج تراخيص بحمل السلاح، مشيرة إلى اعتقال أشخاص حاولوا إحداث فوضى، وذلك دون التطرق إلى مزيد من التفاصيل.