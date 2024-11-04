 الرئيس السيسي يشاهد فيلما قصيرا ضمن فعاليات المنتدى الحضري العالمي - بوابة الشروق
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الرئيس السيسي يشاهد فيلما قصيرا ضمن فعاليات المنتدى الحضري العالمي

هديل هلال
نشر في: الإثنين 4 نوفمبر 2024 - 4:51 م | آخر تحديث: الإثنين 4 نوفمبر 2024 - 4:51 م

شاهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، فيلمًا قصيرًا وذلك ضمن فعاليات افتتاح المنتدى الحضري العالمي، التي انطلقت مساء الاثنين، بمركز المنارة للمؤتمرات والمعارض الدولية.

وانطلقت اليوم الاثنين، أعمال الدورة الثانية عشر للمنتدى الحضري العالمي «WUF12»، المؤتمر الرئيسي للأمم المتحدة المعني بالتنمية الحضرية المستدامة، والذي يُقام في مصر كأول دولة تستضيفه في إفريقيا منذ 20 عامًا تحت شعار «كل شيء يبدأ محليًا.. لنعمل معًا من أجل مدن ومجتمعات مستدامة».

ومن المقرر أن يضم المنتدى ما يقرب من 600 حدث تركز على توطين أهداف التنمية المستدامة، وخاصة في معالجة أزمة الإسكان العالمية، وارتفاع تكاليف المعيشة، وحالات الطوارئ المناخية، وتشمل أبرز الأحداث حوارات رفيعة المستوى، وطاولة مستديرة وزارية حول الحوكمة متعددة المستويات لتسريع تنفيذ أجندة المدن الجديدة، وأجندة 2030 للتنمية المستدامة، وأجندات عالمية أخرى، وإطلاق تقرير المدن العالمية الرائد 2024 حول المدن والمناخ.

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