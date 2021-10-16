رئيس النواب: مصر بذلت جهدا كبيرا لمكافحة الهجرة غير الشرعية

جبالي: لا يجب إطلاق مسمى سد النهضة على السد الإثيوبي.. ومصر متمسكة باتفاق قانوني ملزم في الملف



قال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، خلال أعمال القمة السابعة لرؤساء برلمانات الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، إن مصر بذلت جهدا كبيرا لمكافحة الهجرة غير الشرعية.

وتابع خلال تصريحات خاصة لبرنامج «على مسئوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، والمذاع على قناة «صدى البلد»، أن تطبيق عقوبة الإعدام في مصر يصاحبه العديد من الضمانات على رأسها استقلال القضاء، مؤكدا أن اتخاذ الاتحاد الأوروبي موقف هجومي ضد أحكام القضاء المصري لم يكن صحيحا.

وأكد المستشار حنفي جبالي أن الاتحاد الأوروبي لم يتحدث بشكل إيجابي بعد تخفيف محكمة النقض لأحكام الإعدام، موضحا أن أحكام الإعدام محددة في القانون وهى قليلة جدا لتحقيق الردع العام في المجتمع.

وأشار المستشار الدكتور حنفي جبالي إلى أنه يجب على الأوروبيين النظر بعين الاعتبار إلى المجنى عليهم بسبب جرائم الإرهابيين، مشددا على أن سد إثيوبيا لا نطلق عليه سد النهضة لأنه ليس كذلك.

واستطرد رئيس مجلس النواب أن مصر متمسكة باتفاق قانوني ملزم في أزمة السد الاثيوبي، مؤكدا أن نهر النيل هو الحياة لكل المصريين.

وشدد المستشار الدكتور حنفي جبالي على أن الإرهاب لا دين له، كما أن الإرهاب لا يفرق بين مسلمين ومسيحيين، وهو ظاهرة عالمية يجب مواجهتها بقوة.

وذكر المستشار حنفي جبالي أن مصر ألغت حالة الطوارئ بقرار شجاع من الرئيس السيسي، مؤكدا أن مصر أطلقت استراتيجية حقوق الإنسان، كما أطلقت العديد من المبادرات أهمها مبادرة حياة كريمة، وقامت بإنشاء أكبر دور رعاية بوادي النطرون لتأهيل من صدر ضده حكم جنائي.