 الجزيرة: أصوات انفجارات تهز تل أبيب الكبرى إثر دفعة صاروخية أطلقت من غزة - بوابة الشروق
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الجزيرة: أصوات انفجارات تهز تل أبيب الكبرى إثر دفعة صاروخية أطلقت من غزة

هديل هلال
نشر في: الإثنين 4 ديسمبر 2023 - 2:35 م | آخر تحديث: الإثنين 4 ديسمبر 2023 - 2:35 م

أفاد مراسل «الجزيرة»، مساء اليوم الاثنين، بسماع أصوات انفجارات هزت تل أبيب الكبرى، إثر دفعة صاروخية أطلقت من غزة.

يأتي ذلك تزامنًا مع إعلان كتائب القسام، الجناح العسكري لـ«حماس» قصف تل أبيب برشقة صاروخية، رداً على المجازر الصهيونية بحق المدنيين.

وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية، إلى دوي صفارات الإنذار في ضواحي تل أبيب الجنوبية والشرقية، لافتة إلى اعتراض عدد من الصواريخ.

وفي وقت سابق الاثنين، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل 3 جنود في المعارك مع المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.

وبهذا، يرتفع عدد قتلى الجيش الإسرائيلي منذ بداية الهجوم البري على غزة في أواخر أكتوبر إلى 75، وإلى 400 منذ 7 أكتوبر الماضي.


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