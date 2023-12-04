ناساف الأوزبكي يتعادل مع السد القطري ويبلغ الدور الثاني من أبطال آسيا

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بلغ فريق ناساف الأوزبكي الدور الثاني من بطولة دوري أبطال آسيا، وذلك عقب تعادله مع مضيفه السد القطري 2 /2، اليوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة بالمجموعة الثانية.

وتقدم السد عن طريق ماتيوس أوريبي في الدقيقة الخامسة، قبل أن يدرك جابا جيجاوري التعادل لناساف في الدقيقة 83.

وفي الدقيقة الأخيرة من الشوط الثاني، سجل جيجاوري الهدف الثاني لناساف، قبل أن يدرك بغداد بونجاح التعادل للسد في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

ورفع ناساف رصيده إلى 11 نقطة ليقتنص بطاقة الصعود للدور المقبل، فيما يحتل السد المركز الثاني برصيد ثماني نقاط.

وضمن منافسات الجولة ذاتها، قلب الفيصلي الأردني تأخره بهدف إلى فوز 2 /1 على ضيفه الشارقة الإماراتي.

ورفع الفيصلي رصيده إلى ست نقاط في المركز الرابع والأخير، بفارق نقطتين خلف الشارقة صاحب المركز الثالث.

وتقدم الشارقة عن طريق فراس بالعربي في الدقيقة 34، قبل أن يدرك الفيصلي التعادل في الدقيقة الأخيرة من الشوط الثاني عن طريق رزق بن هاني، وبعد بثماني دقائق سجل رفيق الكامرجي الهدف الثاني للفيصلي.