وزير الدفاع: إيديكس 2023 يدعم قدرات القوات المسلحة ويعزز حماية الأمن المشترك

قال الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، إن مصر حرصت من خلال معرض «إيديكس 2023»، على إتاحة الفرصة أمام الدول والشركات المنتجة لنظم التسليح ومنظومات الدفاع، لعرض أحدث ما وصل إليه العلم من تقنيات حديثة وقدرات دفاعية متطورة.

وأضاف في كلمة ضمن فعاليات افتتاح فعاليات المعرض الدولي الثالث للصناعات الدفاعية والعسكرية «إيديكس 2023»، صباح الاثنين، أن المعرض يستهدف عرض المبتكرات وتبادل الخبرات؛ لتنمية روابط العلاقات بين الدول في مجال الصناعات الدفاعية والعسكرية.

وأشار إلى أن «إيديكس 2023» يستهدف تعزيز القدرات على حماية ركائز أمن الدول المشترك، وتعميق أطر الشراكة والتعاون في المجالات العسكرية كافة مع الدول الشقيقة والصديقة.

وأكمل: «واضعين في الاعتبار أن عرض الشركات المنتجة للأسلحة والمعدات بهدف أن تحصل عليها الدول الشقيقة والصديقة؛ لتدعيم قدرات قواتها المسلحة، وردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن وسلامة تلك الدول».

ويشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الاثنين، افتتاح فعاليات المعرض الدولي الثالث للصناعات الدفاعية والعسكرية «إيديكس 2023»، وذلك في مركز مصر الدولي للمعارض والمؤتمرات الدولية.

يشارك في فعاليات المعرض كبرى الشركات المصرية والعالمية العاملة في مجال الصناعات الدفاعية بأحدث المعدات والتكنولوجيات والأنظمة الأمنية والدفاعية.

حضر الافتتاح رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة.