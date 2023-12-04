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رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر: المعاناة في غزة لا تُحتمل

جنيف - د ب أ
نشر في: الإثنين 4 ديسمبر 2023 - 4:48 م | آخر تحديث: الإثنين 4 ديسمبر 2023 - 4:48 م

قالت رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر ميريانا سبولياريتش، إن إيصال المساعدات الإنسانية الكافية يعد أمرا غير ممكنا حاليا في قطاع غزة بسبب "الحصار العسكري".

وأضافت اليوم الاثنين خلال زيارة للأراضي الفلسطينية "مستوى المعاناة البشرية لا يٌحتمل. من غير المقبول ألا يكون لدى المدنيين مكان آمن يذهبون إليه في غزة، وفي ظل الحصار العسكري، لا يمكن إرسال مساعدات إنسانية كافية حاليا".

ودعت سبولياريتش لحماية ومساعدة المدنيين في غزة. وطالبت "بالسماح بتدفق منتظم وبدون عوائق للمساعدات إلى غزة".

كما كررت سبولياريتش دعوتها بالإفراج عن مزيد من الرهائن الذين تحتجزهم حركة حماس.

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