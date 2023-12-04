الرئيس بوتين يعتزم زيارة الإمارات والسعودية هذا الأسبوع

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صرح مساعد الرئيس الروسي للشؤون الدولية، يوري أوشاكوف، اليوم الاثنين، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سيزور الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية هذا الأسبوع.

وأضاف أوشاكوف "ستكون هذه زيارة عمل، وستكون المحادثات في المقام الأول مع ولي عهد المملكة العربية السعودية، وقبل ذلك، سنكون في الإمارات العربية المتحدة، وستكون هناك أيضًا زيارة عمل، وآمل أن تكون هذه الزيارة جيدة جدًا"، بحسب وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

ولم يكشف أوشاكوف عن مزيد من التفاصيل.

وكانت آخر مرة زار فيها بوتين السعودية والإمارات في عام 2019، حسبما ذكرت وكالة أنباء "تاس" الرسمية.

ونادرا ما سافر بوتين إلى الخارج بسبب الحرب الروسية ضد أوكرانيا والتي بدأت في فبراير 2022 .

وتعد زيارة الرئيس الروسي للخليج هي أول زيارة يقوم بها منذ حرب أوكرانيا لا تشمل حلفاء مباشرين مثل الصين وبيلاروس وكازاخستان.

وتقوم روسيا بالتنسيق مع السعودية بشأن أسعار وأحجام السوق العالمية للنفط. كما أن المملكة توسطت أيضا بين موسكو وكييف في قضايا مثل إطلاق سراح الأسرى.