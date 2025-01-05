قطر تؤكد دعم وحدة وسيادة واستقلال سوريا

أكد رئيس مجلس الوزراء القطري وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، اليوم الأحد موقف بلاده الداعم لوحدة سوريا وسيادتها واستقلالها، وتحقيق تطلعات شعبها في العيش الكريم وبناء دولة المؤسسات والقانون.

جاء ذلك خلال استقبال آل ثاني، وفدًا سوريًا رفيع المستوى، يضم أسعد الشيباني وزير الخارجية في الإدارة السورية الجديدة، ومرهف أبو قصرة وزير الدفاع، وأنس خطاب رئيس جهاز الاستخبارات.

ووفق بيان للخارجية نشرته على موقعها الإلكتروني، جرى خلال المقابلة، استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها، ومناقشة آخر التطورات في سوريا، وتعزيز المساعدات الإنسانية القطرية لإغاثة الأشقاء في سوريا بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

ونشر الشيباني على موقع "إكس" أنه من المقرر أن يزور أيضا الأردن والإمارات العربية المتحدة لتطوير شراكات استراتيجية ودعم تعافي سوريا الأمني والاقتصادي، وفقا لوكالة أنباء أسوشيتد برس ( أ ب ) .

وكان الشيباني قد التقي مع نظيره السعودي في الرياض يوم الخميس، كما استقبل وزيري خارجية ألمانيا وفرنسا في دمشق أمس الأول الجمعة.

ونقلت محطة "شام إف إم" الإذاعية السورية عن الشيباني قوله "نقلنا إلى الدوحة مخاوفنا بشأن التحديات المرتبطة بالعقوبات الاقتصادية المفروضة على الشعب السوري ونجدد دعوتنا للولايات المتحدة لرفع هذه العقوبات".