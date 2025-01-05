العثور على جثة رضيع تطفو فوق مياه ترعة بالفيوم

عثر أهالي قرية منشأة الجمال التابعة لمركز طامية بمحافظة الفيوم، على جثة رضيع حديث الولادة طافية على سطح بحر وهبي، وتم انتشالها بمعرفة قوات الإنقاذ النهري، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء أحمد عزت مدير أمن الفيوم، إخطاراً من العميد محمد زيدان مأمور مركز شرطة طامية، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بالعثور على جثة رضيع تطفو فوق مياه ترعة بحر وهبي بمنشأة الجمال.



وانتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة طامية لمكان البلاغ محل الواقعة، وتم انتشال جثمان الطفل، وتبين أنه حديث الولادة ومربوط به الحبل السري، وعمره يوم فقط، وبدون ملابس، وفي حالة تعفن وانتفاخ.



تم نقل الجثمان لمشرحة مستشفى طامية المركزي، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.