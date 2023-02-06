خصصت السلطات الإيطالية ميناء نابولي كميناء جديد لسفينة منظمة "سي آي" الألمانية الإغاثية، والتي تحمل نحو 110 مهاجرين أنقذتهم في عرض البحر المتوسط.



وقال المتحدث باسم المنظمة ماكسميليان جيمس، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن طاقم السفينة "سي آي4" يتوقع وصول السفينة إلى وجهتها الجديدة غدا الاثنين.



وحسب بيانات المنظمة، كان قائد السفينة احتج في وقت سابق على أن السلطات الإيطالية خصصت بالأساس ميناء بيسرة الواقع جنوب مدينة ريميني على البحر الأدرياتيكي للسفينة، قائلا إن السفر إلى هذا الميناء كان سيصبح أطول كثيرا.



كان موظفو الإغاثة المتطوعون التابعون للمنظمة التي تمولها التبرعات قاموا بعمليتين ليلة الخميس/الجمعة من الأسبوع الماضي حيث أنقذوا نحو 110 أشخاص في عرض المتوسط. وخلال ذلك قام هؤلاء بانتشال قتيلين من قارب. وفي أعقاب ذلك بوقت قصير، أجلت السلطات المالطية شخصا بسبب حالته الصحية المتردية.



ووفقا لجيمس، تم نقل شخص آخر من متن السفينة إلى المستشفى اليوم لكنه توفي هناك في وقت لاحق.



وبعد إحصاء خاطئ في البداية، أوضحت "سي آي" أن سفينتها تقل حاليا 105 أشخاص تم إنقاذهم إلى جانب جثتين.



يذكر أن الحكومة اليمينية في روما تسعى إلى منع الهجرة غير المشروعة التي تنطلق من سواحل شمال أفريقيا صوب إيطاليا وبالتالي إلى أراضي الاتحاد الأوروبي والتعاون مع سلطات الدول التي تنطلق منها هذه الرحلات لجلب أشخاص يحق لهم اللجوء إلى أوروبا بشكل منسق.



وكانت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني، أكدت مؤخرا خلال زيارة للعاصمة الألمانية برلين أن أغلب المهاجرين الذين وصلوا إلى إيطاليا لا يملكون هذا الحق في اللجوء.