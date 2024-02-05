عمدة برلين يزور تل أبيب ويبحث الشراكة مع المدينة

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وصل عمدة برلين كاي فيجنر إلى دولة الاحتلال، اليوم الإثنين، والتقى نظيره في تل أبيب رون هولداي، حسبما أفاد مكتب فيجنر.

وبحث الرجلان إنشاء شراكة مخططة بين المدينتين.

وقال فيجنر، إن برلين تقف بحزم إلى جانب الكيان الصهيوني، بحسب مكتب عمدة برلين.

وكان فيجنر قد قال في الفترة التي سبقت الرحلة، إنه من المهم بالنسبة له إرسال إشارة تضامن.

وكانت حركة المقاومة الفلسطينية نفذت هجوما في السابع من أكتوبر، بجنوب دولة الاحتلال، ما أسفر عن مقتل 1200 شخص، واحتجاز 250 آخرين كرهائن في قطاع غزة.

ومساء اليوم الاثنين، التقى عمدة برلين بأقارب الرهائن الذين احتجزتهم حماس خلال الهجوم.

ومن المقرر أن يقوم عمدة برلين بزيارة النصب التذكاري للهولوكوست (المحرقة) ياد فاشيم في القدس غدا الثلاثاء.

كما سيقوم ممثل البعثة الألمانية في رام الله باطلاع فيجنر، على الوضع في الأراضي الفلسطينية والقدس الشرقية.