محكمة القضاء الإداري تلغي قرار نقل رئيس الرقابة بتموين البحيرة

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قضت محكمة القضاء الإداري بالقاهرة برئاسة المستشار سعيد مصطفى عبد الغني مصطفى رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين هاشم أحمد علي الجيوشي، وعبد الفتاح رمضان رسلان، ومصطفى حامد محمد إسماعيل أعضاء المحكمة، بإلغاء قرار محافظ البحيرة السابق، ومدير مديرية تموين البحيرة، بنقل الدكتور فارس عبد الواحد رئيس الرقابة بمديرية تموين البحيرة، للعمل بمديرية الشباب والرياضة بالبحيرة.

وترجع وقائع الدعوى إلى قيام مدير مديرية تموين البحيرة، باستصدار قرار من محافظ البحيرة بنقل الطاعن من العمل بمديرية تموين البحيرة للعمل بمديرية الشباب والرياضة بالبحيرة.

ولجأ الطاعن للمحكمة الإدارية بالبحيرة، وتداول بالجلسات وقضت برفض الطعن المقام من المدعي.

كما قام بالطعن أمام محكمة القضاء الإداري بالبحيرة، وتداول بالجلسات إلى أن قررت محكمة القضاء الإداري بالبحيرة، باستشعار الحرج وإحالة الطعن لمحكمة القضاء الإداري بالقاهرة للفصل فيه.

وتداول بالجلسات إلى أن قضت بقبول الطعن شكلًا وفي الموضوع بإلغاء حكم المحكمة الإدارية بالبحيرة، وإلغاء القرار المطعون فيه، وإلزام محافظ البحيرة ومدير مديرية تموين البحيرة بإعادة المدعي فارس عبد الواحد لعمله رئيسًا للرقابة برشيد.