القبض على متورطين في استهداف عسكريين بشمال غرب سوريا

ألقى الأمن العام السوري، القبض على عدد من الأشخاص المتورطين بالعمل الإجرامي الذي استهدف عنصرين من وزارة الدفاع عبر كمين في حي الدعتور بمدينة اللاذقية في شمال غرب البلاد، وقام بتحييد آخرين.

وذكر مدير إدارة الأمن العام في محافظة اللاذقية المقدم مصطفى كنيفاتي، في تصريح نشرته وزارة الداخلية على حسابها بموقع "فيسبوك" اليوم الأربعاء، أن "مجموعة من فلول النظام البائد أقدمت على استهداف عنصرين من وزارة الدفاع السورية، عبر كمين مسلح في حي الدعتور بمدينة اللاذقية؛ ما أدى لاستشهادهما على الفور".

وأوضح كنيفاتي، أنه بعد تلقي بلاغ حول ما جرى، تم تجهيز قوة أمنية خاصة وجمع المعلومات المتعلقة، والوصول إلى أحد عناصر الخلية الإجرامية، ومداهمة وكرها بشكل فوري.

وأشار إلى أنه أثناء تنفيذ العملية قامت الخلية الإجرامية بإلقاء القنابل على الدوريات الأمنية؛ ما أسفر عن إصابة عدد من العناصر، حيث ردَّت قواتنا فورا على مصادر النيران، وتمكنت من إلقاء القبض على عدة أشخاص متورطين في هذه الأعمال الإجرامية، إضافة إلى تحييد عدد آخر.

وأكد كنيفاتي، أن إدارة الأمن العام مستمرة بالتصدي لأي تهديدات تمس أمن الوطن والمواطنين، وتدعو الجميع إلى التعاون والإبلاغ عن أي نشاطات مشبوهة.

وكانت مجموعات من النظام السابق، نفذت خلال الشهرين الماضيين 4 عمليات في شمال غرب البلاد؛ ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف عناصر إدارة العمليات العسكرية.

وتعد اللاذقية الساحلية موطن الأقلية العلوية، وهي طائفة شيعية ينتمي إليها الرئيس المخلوع بشار الأسد

ويُعتقد أن العلويين يشكلون حوالي 10% من السكان.