بريطانيا وفرنسا وألمانيا تدعو إسرائيل للسماح بدخول المساعدات لغزة



شدد وزراء خارجية بريطانيا وفرنسا وألمانيا، اليوم الأربعاء، على أنه ينبغي على إسرائيل الوفاء بالتزاماتها الدولية فيما يتعلق بالمساعدات الإنسانية لسكان غزة.



وجاء في بيان مشترك: "ندعو حكومة إسرائيل إلى الوفاء بالتزاماتها الدولية، لضمان تقديم المساعدات الإنسانية بشكل كامل وسريع وآمن وبلا عوائق لسكان غزة"، وفق لوكالة "رويترز".



يأتي ذلك بعدما أعلنت إسرائيل، يوم الأحد، أنها أوقفت دخول البضائع إلى غزة، مشيرة إلى خلاف مع حركة حماس الفلسطينية حول كيفية المضي قدماً في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، الذي تدعمه الولايات المتحدة وأدى إلى وقف القتال في يناير 2025.



وتتهم إسرائيل، حماس باستخدام "المساعدات لمواصلة القتال مع إسرائيل". كما تزعم إسرائيل أن غزة لديها ما يكفي من الغذاء لعدة أشهر.



لكن وكالات الإغاثة الإنسانية تقول إن إمدادات الغذاء والدواء والمأوى في غزة محدودة وإن المساعدات العالقة ربما تفسد.



في حين حثت حماس الوسطاء على الضغط على إسرائيل لبدء المحادثات حول المرحلة الثانية وإعادة فتح المعابر مع غزة.