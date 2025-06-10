شهد الطريق الصحراوي الشرقي بنطاق مركز أخميم في محافظة سوهاج حادثًا مأساويًا، أسفر عن مصرع ربة منزل وإصابة زوجها وثلاثة من أبنائهما، إثر انقلاب سيارة ملاكي بسبب انفجار أحد الإطارات.

كان اللواء صبري صالح عزب، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن سوهاج، قد تلقى إخطارًا من اللواء محمود طه، مدير المباحث الجنائية، بوقوع حادث انقلاب سيارة ووجود متوفاة ومصابين على الطريق المذكور.

وانتقل الرائد إبراهيم صقر، رئيس مباحث مركز شرطة أخميم، إلى موقع الحادث، وتبين أنه أثناء قيادة المدعو محمد ح. أ. م (44 عامًا) مهندس مدني ومقيم بأسيوط، للسيارة الملاكي، اختلت عجلة القيادة بيده نتيجة انفجار الإطار الخلفي الأيمن، ما أدى إلى انقلاب السيارة على جانب الطريق.

وأسفر الحادث عن وفاة زوجته، داليا أ. أ. س (39 عامًا)، مهندسة بإحدى الشركات ومقيمة بأسيوط، حيث تم نقل جثمانها إلى مشرحة مستشفى أخميم المركزي.

كما أصيب قائد السيارة باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، إلى جانب إصابة أبنائه: ندى (16 عامًا) طالبة، بكدمات وسحجات، وعبد الرحمن (14 عامًا) طالب، بكسر في الفخذ الأيمن، وياسمين (11 عامًا) تلميذة، باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات وسحجات.

تم نقل المصابين إلى مستشفى سوهاج الجامعي الجديد لتلقي العلاج اللازم، وأكد قائد السيارة روايته حول أسباب الحادث، نافيًا وجود شبهة جنائية، وحرر محضر بالواقعة تمهيدًا للعرض على جهات التحقيق المختصة.