قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم مدينة نابلس وتحاصر بلدتها القديمة

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اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، في وقت متأخر الليلة الماضية، مدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة، وفرضت حصارا على بلدتها القديمة.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت المدينة بعشرات الآليات العسكرية، وتمركزت في وسطها، وفرضت حصارا على بلدتها القديمة، وأعلنت حظرا للتجوال يشمل حارات البلدة حتى صباح غد، الأربعاء، كما شرعت بمداهمة منازل السكان داخل البلدة القديمة.

كما اقتحمت قوات الاحتلال، الليلة الماضية أيضا، بلدة الخضر جنوب بيت لحم.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن قوات الاحتلال اقتحمت الخضر وتمركزت في منطقة أم ركبة جنوبا، وشرعت بمداهمة منازل المواطنين وتفتيشها، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

وتشهد الضفة الغربية المحتلة تصاعدا في الاعتداءات الإسرائيلية خلال الأشهر الأخيرة بالتزامن مع حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة، حيث كثفت قوات الاحتلال عمليات الاقتحام والاعتقالات وإطلاق النار العشوائي في مختلف المدن والبلدات الفلسطينية.