ماكرون يحث نتنياهو على الامتناع عن شن هجوم بري في لبنان

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأربعاء، إنه حث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على الامتناع عن شن هجوم بري في لبنان.

وكتب ماكرون على منصة إكس عقب محادثاته مع نتنياهو وكذلك مع الرئيس اللبناني جوزيف عون ورئيس الوزراء نواف سلام، أن من المهم الحفاظ على سلامة الأراضي اللبنانية، وأن يوقف حزب الله الموالي لإيران هجماته على إسرائيل فورا.

وأضاف: "من المهم أن تعود الأطراف إلى اتفاق وقف إطلاق النار".

وقال الرئيس الفرنسي إن بلاده ستدعم القوات المسلحة اللبنانية في جهودها للقيام الكامل بواجباتها السيادية ووضع حد لـ"التهديد" الذي يشكله حزب الله.

وأضاف: "استجابة لحالة الطوارئ الإنسانية في جنوب لبنان، ستتخذ فرنسا إجراءات فورية لدعم اللبنانيين النازحين". وأشار إلى أن لفرنسا علاقات تاريخية وثيقة مع لبنان.

وذكر قصر الإليزيه أن ماكرون ناقش أيضا الوضع في لبنان خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي اتصل به لإطلاعه على وضع العمليات العسكرية الأمريكية في إيران، بحسب الرئاسة الفرنسية.

ودخل حزب الله وإسرائيل في حرب مفتوحة أواخر عام 2024، ثم تم التوصل لاحقا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، غير أن إسرائيل واصلت توجيه ضربات شبه يومية لأهداف تابعة لحزب الله في لبنان، متهمة إياه بانتهاك الهدنة.