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كشف أحمد دياب، رئيس رابطة الأندية، حقيقة رفض إقامة مباراة القمة في المملكة العربية السعودية. وقال دياب خلال تصريحات عبر برنامج ملعب "أون تايم" المذاع على فضائية "أون تايم سبورتس": "الأهلي والزمالك وافقوا بالفعل على إقامة مباراة القمة في السعودية، واستلمنا خطابات رسمية منهم بالموافقة وقمنا بإرسال تلك الموافقات".

وأكمل: "أوجه الشكر لتركي آل الشيخ والمملكة العربية السعودية لأنهم يقدورا منتجنا خاصة الدوري المصري، ولم نحصل على رد من الفيفا واضح". وواصل: "نريد أن نكمل في بروتوكول التعاون مع المملكة العربية وكل الاتحاد الأوروبية تستحدث في طرق التسويق لتحصل على مكاسب أكبر".

وأكد دياب: "لم نتلقى رفض رسمي لنادي الزمالك أو حتى بيان رسمي وأنا كرئيس رابطة أتحدث عن قرار نادي أو رئيس النادي".

واستمر: "الزمالك قدم لنا خطاب يفيد موافقته على إقامته المباراة قبل النادي الأهلي، وأوجه الشكر للشركة المتحدة".

وأردف: "كرة القدم صناعة، بدليل التوجه لإقامة الليجا في أمريكا، كأس العاصمة أبهر العالم ومشاريعنا مع السعودية ستكون متبادلة وكذلك مع دولة الإمارات".

واختتم دياب تصريحته: "مباراة الأهلي والزمالك يوم 15 ولا نية للتأجيل".