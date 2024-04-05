رئيس مجلس القيادة اليمني: إنجازات مصر في ظل الجمهورية الجديدة «معجزة»

وصف رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، الإنجازات التي تحققت في مصر خلال فترة الجمهورية الجديدة بـ «المعجزة»، قائلا: «الإنجازات التي تحققت بمصر تشكل فعليا معجزة.. وهذا ليس مجاملة للرئيس السيسي أو الحكومة».

وشدد خلال لقاء تلفزيوني لبرنامج «حقائق وأسرار» مع الإعلامي مصطفى بكري، المذاع عبر شاشة ‏‏«صدى ‏البلد» ‏مساء الخميس، أنه عايش هذه التجربة عن قرب منذ عام 2015، وذلك أثناء فترة إقامته في مصر قبل توليه منصبه الحالي.

وتابع: «أقول للشعب المصري أن ما تحقق هو معجزة، وسيدرك الشعب المصري قيمة هذه المنجزات التي تحققت خاصة في البنية التحتية، هذه الإنجازات أنا عايشتها منذ أن جئت لمصر في 2015، وكنت أراقبها عن قرب، لأشاهد ماذا تحقق للمجتمع المصري في ظل الجمهورية الجديدة تحت قيادة الرئيس السيسي».

وتحدث عن تجربته آنذاك مع أزمة الكهرباء في مصر، لافتا أن التيار كان ينقطع لمدة من 4 إلى 6 ساعات يوميًا، موضحا أن الدولة نجحت في حل هذه الأزمة من خلال مشروعات ضخمة لتوليد الطاقة وإضافة 24 ألف كيلو ميجا وات خلال فترة وجيزة.

كما أشاد «العليمي» بمشروعات التكافل الاجتماعي، مثل «تكافل وكرامة» وكذلك مبادرة «حياة كريمة» التي ساهمت في تحسين مستوى حياة المواطنين في الريف المصري.

ودعا الشعب المصري إلى الالتفاف حول القيادة السياسية لاستكمال المسيرة، قائلا: «الكل في مصر مشارك في النهضة لا عنف ولا ديكتاتوريه ولا سجن، وأنا أدعو إخواني المصريين أن يلتفوا حول القيادة السياسية لاستكمال المرحلة».