4 شهداء في قصف الاحتلال مدينتي غزة وخان يونس

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استشهد أربعة فلسطينيين بينهم شقيقان، اليوم السبت، في قصف الاحتلال منزلا شرق مدينة غزة، وغرب مدينة خان يونس.

وأفادت مصادر محلية، بأن طائرة مسيرة للاحتلال قصفت منزلا بحي الشجاعية شرق مدينة غزة، ما أدى لاستشهاد الشقيقين عماد، ومحمد الحج سالم.

وأضافت أن مسيرة للاحتلال استهدفت مجموعة من المواطنين في منطقة المحررات غرب مدينة خان يونس ما أدى لاستشهاد مواطن وإصابة آخر.

وفي وقت سابق، نشرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وقالت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تليجرام»، صباح السبت، إن مستشفيات قطاع غزة استقبلت خلال الـ24 ساعة الماضية، 60 شهيدًا و162 إصابة.



وأعلنت ارتفاع حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025، تاريخ استئناف الحرب على غزة، إلى 1309 شهداء و3184 إصابة.

وأشارت إلى ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م، إلى 50 ألفًا و669 شهيدًا، و115 ألفًا و225 إصابة.

وجددت التنويه أن عددًا من الضحايا لا يزال تحت الركام وفي الطرقات؛ لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، إطلاق عملية برية جديدة في شمال قطاع غزة وجنوبه.

وأكد أن العملية البرية تهدف إلى توسيع نطاق المنطقة الأمنية التي يعمل على إقامتها داخل الأراضي الفلسطينية.

وسيطر الجيش الإسرائيلي على مناطق إضافية في بيت حانون وبيت لاهيا ورفح ومحور موراج بقطاع غزة.