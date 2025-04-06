قالت الفنانة مي عمر، إنها لم تتخوف من تقديم دور راقصة في شهر رمضان من خلال مسلسل إش إش، كونها كانت على علم بالتناول الذي يقدمه الدور.

وأضافت خلال مقابلة مع برنامج «الحكاية» الذي يُقدمه الإعلامي عمرو أديب، عبر شاشة «mbc مصر»، مساء السبت، أن المسلسل قصة اجتماعية مختلفة يدور حول راقصة لكن في عالم مختلف.

وأوضحت أن الهدف من المسلسل لم يكن الرقص في حد ذاته، مؤكدة أن المسلسل بأكملها لم يتضمن أكثر من أربع رقصات بإجمالي 8 دقائق من أصل 30 حلقة.

واكدت أن دور الراقصة قُدِّم كثيرًا من السينما والدراما بمصر، مشددة على أن المسلسل لم يتضمن أي مشهد يكون محرجا أو غير لائق في شهر رمضان.

ونوهت بأنها تدربت قبل المسلسل على دور الراقصة، كاشفة أن بعض المشاهد كانت بها راقصة بديلة "دوبلير" لأن بعض المشاهد تطلبت أداء احترافيًا من راقصة تعتاد هذه المشاهد.

وأفادت بأن الراقصة والفنانة دينا التي شاركت في العمل، عرضت عليها أن تدربها على الرقص، لكنّها - أي مي - كانت تفضل راقصة متدربة لتدربها على ذلك.