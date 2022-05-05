محافظ القليوبية: إزالة 14 حالة تعدِ خلال عيد الفطر

تابع عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية جهود أعمال لجان الرصد بوحدة المتغيرات المكانية بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة خلال إجازة عيد الفطر المبارك وفي التعامل الفورى في رصد أي متغيرات بناء جديدة تحدث بالمخالفة على الأراضى الزراعية وتنفيذ الإزالة الفورية في المهد مع إتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين حفاظا على حقوق وهيبة الدولة.

وأوضح حسن زايد وكيل وزارة الزراعة أنه تم تنفيذ الإزالة الفورية لـ 14 حالة تعد على الأراضي الزراعية بنطاق المحافظة خلال أيام عيد الفطر المبارك على مساحة 15 قيراط تقريبا على مستوى المراكز والمدن والأحياء، وذلك بالتنسيق مع وحدة المتغيرات المكانية ومجالس المدن .

حيث بلغت التعديات خلال فترة عيد الفطر المبارك ١٨ حالة على مستوى المراكز والمدن ، وذلك بالتنسيق الكامل من اللجنة المشكلة من الوحدة المحلية والزراعة والجهات المعنية والأمنية وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين .

وتواصل اللجان المشكلة بالوحدات المحلية وبالتنسيق مع الجهات الأمنية والمعنية جهودها في المتابعة المستمرة لضبط المخالفين والتعامل الفوري مع حالات البناء المخالف بدون تهاون أو تقصير حفاظا على مقدرات الأجيال القادمة .