الرئاسة الروسية: الكرملين على علم بانسحاب قوات فاجنر من مناطق باخموت

كشف المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، عن علم الكرملين عزم مقاتلي مجموعة "فاجنر" الانسحاب من مواقعها في مدينة أرتيوموفسك (باخموت) الواقعة شرق أوكرانيا.



وقال بيسكوف ـ حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم (الجمعة) ـ إن "الكرملين يحيط علما بإعلان مؤسس مجموعة فاجنر يفجيني بريجوجين تركه لمواقعه في أرتيوموفسك (باخموت)، 10 مايو، لصالح انتشار القوات المسلحة الروسية"، دون أن يشير إلى المزيد من التفاصيل في هذا الصدد.



ويأتي هذا في الوقت الذي أعلن فيه مؤسس مجموعة "فاجنر" يفجيني بريجوجين أن مقاتلي مجموعته سيذهبون إلى المعسكرات الخلفية لتضميد جراحهم هناك، في 10 مايو، وسيترك المقاتلون مواقعهم للقوات المسلحة الروسية.



وأضاف بريجوجين: "أطلب من رئيس الأركان العامة التوقيع على أمر قتالي إلى مجموعة (فاجنر) لنقل مواقع باخموت إلى وحدات تابعة لوزارة الدفاع".



جدير بالذكر أن مدينة أرتيوموفسك تقع شمالي مدينة جورلوفكا الكبيرة، وتعتبر مركز نقل مهم لتزويد مجموعة القوات الأوكرانية في دونباس، ومنذ الصيف الماضي، تدور فيها معارك ضارية من أجل السيطرة على المدينة.



وكان مؤسس قوات "فاجنر"، يفجيني بريجوجين، قد ذكر سابقا أنه يقترب من السيطرة على حوالي 90% من أراضي مدينة أرتيوموفسك.