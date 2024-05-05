شون وصوامع البحيرة تستقبل 101481 طنا من محصول القمح

أكدت الدكتورة نهال بلبع، نائبة محافظ البحيرة، استمرار توريد محصول القمح لموسم حصاد 2024. وشددت على أهمية محافظة البحيرة كواحدة من أكبر المحافظات الزراعية ومصدر غذاء أساسي للثلث الشمالي من الشعب المصري. دعت إلى تضافر الجهود لمتابعة تنفيذ عمليات التوريد وضبط المعدلات والنسب المستهدفة، ومعالجة المعوقات التنفيذية، وتكثيف الرقابة على حركة القمح والتأكد من انتظام عمليات التوريد ومراقبة حالة التخزين في شون وصوامع المحافظة.

وأشارت إلى أن إجمالي كمية القمح الموردة حتى صباح ذلك اليوم بلغ 101,481 طناً، من مجموع المساحة المنزرعة بالقمح لهذا العام والتي تبلغ 290,089 فدان، وذلك من خلال 37 مركز تجميع بالمحافظة.

وأصدرت توجيهات بتقديم كافة الإجراءات والتسهيلات للمزارعين والموردين لتعزيز نسب التوريد وتحقيق المستهدف لهذا العام، نظراً لأهمية القمح كمحصول استراتيجي.

من جانبه، أكد محمد عبدالعال، مدير مديرية التموين بالبحيرة، أن عمليات التوريد بدأت منذ يوم الاثنين الموافق 15 أبريل السابق، ومن المتوقع استمرارها حتى منتصف أغسطس القادم.

وأوضح أنه تم تشكيل لجان متخصصة من التموين والجهات المعنية لتحديد نوعية القمح المورد وضمان توريده بشكل منتظم، مع التأكيد على متابعة كافة التقارير الخاصة بعمليات التوريد للتحقق من الكميات الموردة من القمح في صوامع وهناجر وشون المحافظة يومياً