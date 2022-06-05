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هزيمة جديدة لجاوف في بطولة فرنسا المفتوحة للتنس بعد خسارة زوجي السيدات

د ب أ
نشر في: الأحد 5 يونيو 2022 - 5:00 م | آخر تحديث: الأحد 5 يونيو 2022 - 5:00 م

خسرت الأمريكية كوكو جاوف ثاني مباراة نهائية لها في النسخة الحالية من بطولة فرنسا المفتوحة للتنس بعدما تلقت برفقة جيسيكا بيجولا الخسارة في المباراة النهائية لزوجي السيدات أمام كارولين جارسيا وكريستينا ملادينوفيتش، اليوم الأحد.

وكانت جاوف خسرت المباراة النهائية لفردي السيدات بمجموعتين نظيفتين أمام البولندية إيجا شفيونتيك في أول مشاركة لها في مباراة نهائية بإحدى بطولات الجائزة الكبرى الأربعة (جراند سلام).

وبدأت جاوف /18 عاما/ ومواطنتها الأمريكية بيجولا بشكل جيد في مباراة اليوم، وفازوا بالمجموعة الأولى قبل أن يقلب الزوجي الفرنسي النتيجة إلى فوز بنتيجة 2 / 6 و6 / 3 و6 / 2.


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